الإمارات تشارك في قمة فولغا للاستثمار بروسيا

المصدر: موسكو - وام

شاركت وزارة الاقتصاد في فعاليات «قمة فولغا للاستثمار» و«اليوم العالمي للحلال» التي اختتمت أول من أمس في مدينة سمارا بمنطقة سمارا أوبلاست الفيدرالية ضمن إقليم الفولغا الروسي. مثّل الوزارة في القمة التي استمرت 3 أيام محمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة.

وقال محمد الزعابي في كلمته خلال جلسة رئيسية في القمة إن الإمارات وروسيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات متينة ومتنامية تقوم على أسس التعاون والصداقة واحترام المصالح المتبادلة، مؤكداً أن البلدين حققا خلال الأعوام القليلة الماضية شراكة استراتيجية مهمة في العديد من المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية، انعكست في التعاون والشراكة بين بعض الصناديق الاستثمارية وإقامة مشاريع رائدة بين الجانبين، فضلاً عن العمل المشترك على نطاق متقدم في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وأكد أن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من التأشيرة المسبقة للدخول أسهم في تعزيز التبادلات التجارية وزيارات رجال الأعمال وتشجيع السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي بين الجانبين.

وأوضح أن قوة العلاقات انعكست في مؤشرات التجارة الخارجية بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال عام 2018 إلى 3.4 مليارات دولار بنمو نسبته 36% مقارنة بعام 2017، مشيراً إلى أن الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري عربي لروسيا، وتستحوذ على نحو 7.7 % من إجمالي التجارة الروسية العربية وعلى 7.4 % من صادرات روسيا إلى المنطقة العربية.

وشارك في القمة أكثر من 500 مشارك من 20 دولة وتضمنت أكثر من 30 متحدثاً، فيما تضمن معرض الحلال المصاحب أكثر من 200 عارض واستقبل نحو 5000 زائر، وخصصت القمة جلسة حول فرص الاستثمار في الإمارات.