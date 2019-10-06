وزارة تنمية المجتمع تطلق مسابقة "البلوكاثون الاجتماعي" في جيتكس2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، مسابقة "البلوكاثون الاجتماعي" التي تُعنى بتطوير البرمجيات بشكل تعاوني من خلال تقنية "البلوكتشين" ويتم إنجازها في مدة محددة، سعياً لتصميم برامج نفعية لأغراض تعليمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وذلك في إطار تقديم حلول وتطبيقات تخصّ الأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وجمعيات النفع العام، في مجالات تشمل التوعية والرعاية الاجتماعية.جاء ذلك ضمن مشاركة الوزارة في معرض جيتكس للتقنية 2019، المقامة فعالياته في المركز التجاري العالمي بدبي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال سعيد عبد الله، مستشار تقنية المعلومات بالوزارة، إن باب المنافسة في مسابقة "البلوكاثون الاجتماعي" مفتوح لجميع أفراد المجتمع، لإيجاد المزيد من الأفكار المجتمعية التنموية على شكل تطبيقات وبرامج تقنية ذكية، بما يعزز من توجهات الوزارة في تقديم خدمات مجتمعية بصورة استباقية، ويدعم الرؤية التنموية المستدامة على صعيد العمل المجتمعي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع، المنبثقة عن أهداف رؤية دولة الإمارات 2021 ومتطلبات تحقيق مئوية التأسيس 2071.

وأكد أن وزارة تنمية المجتمع أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في المسابقة هو الأول من فبراير 2020، حيث سيتم تقييم التطبيقات المشاركة خلال شهر الإمارات للابتكار فبراير 2020، والإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز، إذ سيحصل الفائزون الثلاثة بالمراكز الأولى في سباق "البلوكاثون الاجتماعي" على 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.

ويعد "البلوكاثون" حدثاً تقنياً يجتمع فيه مبرمجو الحاسب وغيرهم من المختصين مصممي الجرافيك ومصممي الواجهات، لتطوير البرمجيات وفق تقنية "البلوكتشين"، الذين يتشاركون لإنجاز برامج نفعية تخصّ مختلف فئات المجتمع، إذ سيعمل كل فريق على طرح فكرة برنامج يهدف إلى حل مشكلة في المجتمع، ويقوم الفريق بحلها بطريقة إبداعية، من خلال تطوير تطبيقات على "البلوكاثون".

وتشتمل المحاور الرئيسية لمسابقة "البلوكاثون الاجتماعي" على حلول بتقنية "البلوكتشين" تُلبي شروط محددة، وهي أن تكون الأفكار المقترحة مؤهلة لخدمة هدف البلوكاثون الرئيسي، وأن تخدم التطبيقات الفئات الاجتماعية التي تخدمها الوزارة مثل أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وغيرها من الفئات، وأن يتم إنجاز الفكرة وتنفيذها في الوقت المحدد، ولا يُسمح باستخدام برامج وتطبيقات معدّة مسبقاً، كما يجب أن يكون التطبيق المنفذ إما موقعاً أو تطبيقاً ذكياً يتوافق مع "البلوكتشين"، وأن الحقوق الفكرية للتطبيقات المشاركة هي للجهة التي اقترحتها، وحقوق الملكية للتطبيقات المشاركة والفائزة هي لوزارة تنمية المجتمع.