شرطة دبي تعرض أحدث التقنيات الذكية في جيتكس 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في الدورة الـ 39 لأسبوع جيتكس للتقنية 2019 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرضت أحدث ابتكاراتها التقنية الذكية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من بينها "الدورية الذكية" التي تحتوي على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، و"المساعد الذكي" الذي يوفر خدمات خاصة للموظفين، و"لعبة الإنقاذ البحري" التي تمكن مستخدميها من تنفيذ مهام إنقاذ شرطية.



وتأتي التقنيات الذكية الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي 2018-2021 الهادفة إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين اعتماداً إلى أساليب الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الشرطية، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية.

الدورية الذكية

عرضت شرطة دبي عبر منصاتها أحدث دورياتها الذكية التي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشمل التعرف إلى لوحة المركبات، والتعرف إلى بصمة الوجه، وجهاز تتبع إلكتروني، ونظام مراقبة على الطريق، وقارئ التعرف إلى السائق، وشاشة ذكية، والتعرف على بيانات المركبات.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: "إن الإدارة عمدت على تطوير الدوريات التقليدية وتزويدها بأحدث الأجهزة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وتطبيق نظام إدارة أسطول المركبات بما يحسن الكفاءة والإنتاجية، لإحداث نقلة نوعية في تلقي البلاغات بأشكالها المختلفة".



وأضاف أن عمل الدوريات الذكية يتركز على تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال تحويل كافة البيانات إلى غرفة العمليات المختصة، على أن تتم المعالجة في الإدارات المعنية وفق الاختصاص، وسيتم تطبيقه على مرحلتين، المرحلة الأولى تطوير 2000 مركبة موزعة على الدوريات العسكرية والمدنية والخدمية، والمرحلة الثانية تطوير وتجهيز كافة المركبات بأنواعها من سيارات ودراجات وقوارب وتزويدها بتجهيزات خاصة بما يتواكب مع عملها ودورها.

المساعد الذكي

إلى ذلك، قدم الملازم أول عمر محمد عبد الكريم، من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، شرحاً إلى زوار منصة شرطة دبي، حول "المساعد الذكي" الابتكار الجديد لخدمة الموظفين داخل القوة، مشيراً إلى أن المساعد الذكي عبارة عن برنامج مدعم بالذكاء الاصطناعي يسهل للموظفين الخدمات الإدارية التي يحتاجونها ومنها الاستعلام عن بياناتهم الشخصية والدورات والإجازات، ومهام العمل المنوطة بهم بطريقة سهلة وسريعة.

لعبة الإنقاذ

عرض الملازم أول عبد الرحمن بن فهد، من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، لعبة الإنقاذ الذكية والموضوعة على رجل آلي، وهي عبارة عن لعبة تحاكي أحد التحديات التي تواجه الشرطة في عمليات الإنقاذ حيث يقوم اللاعب بتنفيذ مهام لإنقاذ المحتاجين من الجمهور في الحالات الطارئة.



وشهدت منصة شرطة دبي إقبالاً كبيراً من قبل أفراد الجمهور الذين أبدوا سعادتهم بالاطلاع على أحدث التقنيات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستمعوا إلى شرح حول مختلف الخدمات الجديدة.