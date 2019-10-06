121.5 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 7 أشهر

المصدر: وام

بلغـت قيمة التجارة الخارجية من السلع غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 121.5 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي وبقيمة بلغت 5.1 مليار درهم خلال شهر يوليو تلاها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.18 مليار درهم والكويت بـ 950 مليون درهم واليابان بـ 916 مليون درهم.

وتقتصر الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء على قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، الأمر الذي يعني أن هذه السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي إذ أن هناك جانبا منها يتم عبر منافذ الإمارات الأخرى.

وتظهر الإحصاءات العديد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت على صعيد حركة تجارة الإمارة خاصة على مستوى إعادة التصدير التي واصلت ارتفاعها إلى 31 مليار درهم في حين ساهم الترشيد الاستهلاكي في خفض قيمة الواردات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري إلى 57 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو وعلى صعيد الصادرات فقد بلغت قيمتها 33.5 مليار درهم.

وعلى المستوى الشهري فقد بلغت تجارة أبوظبي خلال شهر يوليو 17 مليار درهم تقريبا منها 7.48 مليار درهم للواردات ونحو 4.71 مليار درهم للصادرات و4.755 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.

واستحوذت اللوازم الصناعية على 77.4% من إجمالي صادرات الإمارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وبقيمة وصلت إلى 26 مليار درهم تقريبا .. فيما بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 3.62 مليار درهم وتوزعت بقية القيمة على صادرات الإمارة الأخرى.

وكان النصيب الأكبر في تجارة إعادة التصدير لمعدات النقل وملحقاتها والتي وصلت قيمتها خلال الأشهر السبعة الأولى 14.51 مليار درهم تلاها السلع الاستهلاكية بقيمة 5.81 مليار درهم والسلع الإنتاجية 5.57 مليار درهم.

وفي جانب الواردات فقد جاءت اللوازم الصناعية وبقيمة بلغت 24.82 مليار درهم في حين وصلت قيمة ورادات الإمارة من معدات النقل ومحلقاتها نحو 13.5 مليار درهم ونحو 8.53 مليار درهم للسلع الإنتاجية و5.98 مليار درهم للسلع الاستهلاكية.