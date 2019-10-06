مباشر.. جيتكس للتقنية يفتتح أبوابه ليكشف عن تقنيات الجيل القادم

تصوير: حصة المنصوري

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قوية من الجهات المحلية والشركات العالمية التي تعرض أحدث الابتكارات في قطاع التكنولوجيا بالعالم.

وسلّط أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الـ39 الضوء على تقنيات الجيل القادم والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى، وسوف يحظى زوّار هذه الدورة بفرصة مشاهدة أكبر معرض لتقنيات الجيل الخامس، والمنصة الرئيسة لتبادل المعرفة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيرات الجيل Z، إضافة إلى الأقسام الجديدة التي يضمها الحدث وتشمل تقنيات التنقل المستقبلي، وجيتكس لتقنيات لايف ستايل، وتُقام هذه الفعاليات في أسبوع جيتكس للتقنية تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا».

يمكنكم متابعة تغطيتنا المباشرة لمعرض جيتكس عبر موقعنا الإلكتروني وعبر منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر

 

كلمات دالة:
  • جيتكس،
  • تقنية المعلومات،
  • شبكة الجيل الخامس
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