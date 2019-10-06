مباشر.. جيتكس للتقنية يفتتح أبوابه ليكشف عن تقنيات الجيل القادم

المصدر: البيان الإلكتروني

ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قوية من الجهات المحلية والشركات العالمية التي تعرض أحدث الابتكارات في قطاع التكنولوجيا بالعالم.

وسلّط أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الـ39 الضوء على تقنيات الجيل القادم والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى، وسوف يحظى زوّار هذه الدورة بفرصة مشاهدة أكبر معرض لتقنيات الجيل الخامس، والمنصة الرئيسة لتبادل المعرفة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيرات الجيل Z، إضافة إلى الأقسام الجديدة التي يضمها الحدث وتشمل تقنيات التنقل المستقبلي، وجيتكس لتقنيات لايف ستايل، وتُقام هذه الفعاليات في أسبوع جيتكس للتقنية تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا».

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الهيئات والجهات الحكومية تستعد للافتتاح الرسمي لـ #معرض_جيتكس2019 في دورته الـ 39 بمركز #دبي التجاري العالمي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YLgx2IjqsC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019

#حمدان_بن_محمد خلال زيارته لجناح شركة مايكروسوفت الأمريكية في #جيتكس_للتقنية2019 والتي افتتحت في يونيو الماضي أول مركزين من مراكز بياناتها الضخمة Hyper Cloud في #دبي و #أبوظبي بهدف دعم مبادرات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة والعالم

@HamdanMohammed #GITEX2019 pic.twitter.com/W8PUIQYCbX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019

يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات يستعرض تقنية رقمية جديدة لعرض الإعلانات باستخدام الفيديو بدل الملصقات على مركبات الأجرة@rta_dubai #جايتكس #جايتكس2019#GITX#GITX2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xURplMFQ7C — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019

التقنية الرقميةالجديدة صديقة للبيئة ولن تقتصر على الإعلانات فقط بل يمكن استخدامها في عرض الإرشادات و مقاطع الفيديو الخاصة بالمناسبات الوطنية وغيرها#جايتكس2019#GITX#GITX2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MMTtbMrNr0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019

محمد الريس مدير إدارة شبكة ومحطات معالجة الصرف الصحي في #بلدية_دبي يتحدث لـ #البيان حول مشروع تقنية الواقع الافتراضي في محطات الصرف الصحي الذي أطلقته البلدية في معرض #جيتكس 2019 والذي سيساهم في زيادة انتاجية العمل والحد من الإصابات والأضرار.#GITEX2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5s2oi7cR3R — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019

وزارة التربية والتعليم تطرح على منصتها في #جيتكس_2019 منصة "التعلم الذكي مجتمع مدرسي متكامل" من خلال 6 منصات إلكترونية تحاكي التطور والوتيرة المتسارعة في التطور التعليمي.@MOEducationUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Z5s2JipQ94 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019

سلطان الأكرف مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي متحدثا لـ #البيان خلال معرض #جيتكس2019 عن نظام المسار الذكي لفحص السائقين الذي سيدخل حيز التشغيل في 17 معهد تعليم قيادة في الإمارة الشهر المقبل؛ وهو النظام الأول من نوعه في العالم.#أسبوع_جيتكس_للتقنية pic.twitter.com/kwwERmbmE2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019