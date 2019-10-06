تعرف على حلول ذكية لأماكن العمل من "سيمنس" في جيتكس

المصدر: البيان الإلكتروني

خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في دبي، والمقام في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، تستعرض سيمنس كيفية استفادة المدن والبشر من حلول التحول الرقمي وتطبيقات انترنت الأشياء، بما يتيح توصيل أنظمة الطاقة والمباني والصناعات والبنية التحتية للمدن مع بعضها البعض بكل ذكاء وكفاءة.

ومن أهم ما تستعرضه سيمنس خلال مشاركتها في جيتكس، نموذج اكسبو 2020 دبي، والذي يُكشف عنه النقاب لأول مرة في الشرق الأوسط. ويُعد هذا النموذج التفاعلي للمدن الذكية بمثابة تجسيد مادي يُظهر كيف تستخدم سيمنس مزيجاً من تكنولوجيا المباني الذكية وتطبيقات الحوسبة السحابية لخلق نموذج للمدن الذكية في المستقبل. ويمكن لزائري جناح الشركة التعرف على كيفية جمع وتخزين وتحليل بيانات البنية التحتية لمعرض اكسبو 2020، بهدف اتخاذ قرارات أكثر ذكاء تهدف لتعظيم كفاءة الطاقة وزيادة راحة وسلامة زائري المعرض الذي يُقام العام القادم. من ناحية أخرى سيتمكن زائرو جناح الشركة أيضاً من التعرف على وتجربة تطبيقات المدن الذكية التي قامت سيمنس بتصميمها خصيصاً لمعرض اكسبو 2020 دبي اعتماداً على مايندسفير، نظام التشغيل القائم على تطبيقات الحوسبة السحابية لإنترنت الأشياء من سيمنس.

وتعليقاً على تلك المشاركة الهامة، يقول السيد، فرانكو أتاسي، رئيس قطاع البنية التحتية الذكية في سيمنس الشرق الأوسط: "من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس 2019، تستهدف سيمنس استعراض الأثر الايجابي لإنترنت الأشياء على الاقتصاد والمجتمع، من خلال اقامة مدن وصناعات رقمية أكثر ذكاء واتصالا وترابطاً. إننا سعداء بإطلاق باقة منتجات المكاتب الذكية التي تعتمد على انترنت الأشياء لأول مرة في المنطقة، وهي حلول ومنتجات تدعم منهج رقمي متكامل قائم على البيانات، بهدف تحسين أماكن العمل من أجل صالح العاملين وتحسين أداء المباني. تستعرض سيمنس أيضاً خلال جيتكس، شراكتها مع معرض اكسبو 2020 دبي والتي تستخدم فيه تكنولوجيا انترنت الأشياء من أجل ابتكار نموذج للمدن الذكية في المستقبل، واقامة مساحات أكثر تطوراً داخل المدن من أجل البشر والبيئة المحيطة."

وخلال مشاركتها في جيتكس أيضاً، أعلنت سيمنس عن إطلاق باقة من منتجات وحلول المكاتب الذكية التي تتمتع بإمكانيات انترنت الأشياء للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتُعد هذه المنتجات بمثابة محفظة للمنتجات التكميلية لتكنولوجيا سيمنس التي تم تصميمها لابتكار مساحات مكتبية أكثر ذكاء ومرونة وتركيزاً على احتياجات العاملين. وتتيح هذه المنتجات للمباني المكتبية الاستجابة بذكاء لملاحظات وآراء المستخدمين والتفاعل مع البيانات المستمدة من بيئة العمل. وبمساعدة الأدوات التحليلية التي تعمل بصورة لحظية، يمكن تغيير المساحات المكتبية بذكاء من أجل تلبية احتياجات العاملين وزيادة الانتاجية وكفاءة الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية.

وفي إطار الحلول التي تُقدمها الشركة لقطاع الصناعات الرقمية، ستقوم سيمنس باستعراض كيف يمكن للأنشطة الصناعية الرئيسية بالمنطقة تحقيق التحول الرقمي في عملياتها واستغلال الثورة الصناعية الرابعة، ومن ضمن هذه الصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والمياه والمياه ومعالجتها وتنقيتها إلى جانب الأغذية والمشروبات. يُشار هنا أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن ضمنها نظام التشغيل "مايندسفير" يمكنه أن يدعم المُصنعين للوصول لخطوط إنتاجية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة وجودة مع ابتكار في الوقت نفسه منتجات مُصممة كي تلبي الاحتياجات الفردية للمستهلكين.