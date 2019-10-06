بنك يكافئ عملاءه بسيارات فاخرة وساعات ثمينة تشجيعاً على الادخار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق حملة ترويجية تتيح لعملائه من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فرص الفوز بسيارات فاخرة وساعات ثمينة لدى ادخارهم في البنك. وستشهد الحملة التي تستمر حتى 29 فبراير 2020 سحوبات منفصلة على الجوائز للعملاء من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين يتأهل جميع عملاء البنك من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في سحب حصري إضافي على الجوائز.

وفي إطار الحملة، يوفر البنك للعملاء الحاليين والجدد من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ممن يحتفظون بأرصدة لا يقل متوسطها عن 100 ألف درهم في حساباتهم المصرفية، فرصة الفوز بواحدة من ثلاث سيارات من طراز "مرسيدس مايباخ أس-650". ويتيح كل مبلغ إضافي قدره 50 ألف درهم يودعه العملاء في حساباتهم إمكانية التأهل لفرصة إضافية في السحوبات.

وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء من قطاع الأفراد ممن يحتفظون بما لا يقل عن 25 ألف درهم في حساباتهم المصرفية على فرصة للفوز بـ 180 ساعة من طراز "أوميجا سبيدماستر" (30 ساعة شهرياً) ، في حين تؤهلهم كل 5 آلاف درهم إضافية يودعونها لفرصة إضافية لدخول السحوبات. ويتعين على العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الاحتفاظ بما لا يقل عن 50 ألف درهم في حساباتهم للتأهل للفوز، وتؤهلهم كل 10 آلاف درهم إضافية يودعونها لفرصة إضافية لدخول السحوبات.

وبدورهم، سيحظى العملاء الجدد بفرص إضافية لدخول السحوبات، بينما سيحصل العملاء الجدد الذين يقومون بفتح حساباتهم عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهواتف المتحركة ويحتفظون برصيد لا يقل عن 5 آلاف درهم على فرصة إضافية لدخول السحوبات.

وفي هذا السياق، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا إطلاق هذه الحملة الترويجية الجديدة التي نهدف من خلالها إلى مكافأة عملائنا على تعزيز مدخراتهم. وباعتبارنا البنك المفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة للأفراد والشركات على حد سواء، سنعمل باستمرار على توفير سبل جديدة ومبتكرة لمكافأة العملاء وتشجيعهم على تبني عادات مالية سليمة لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد".

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة واسعة من الحسابات المصرفية المخصصة للمعاملات المصرفية أو التي تمنح الفوائد على الأرصدة، وحسابات الودائع المرنة، إضافة إلى حسابات الادخار عبر الانترنت والهواتف المتحركة الحائزة على الجوائز لمساعدتهم في الحصول على الخدمات المصرفية اليومية وتعزيز مدخراتهم.