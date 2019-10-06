5.86 مليارات دولار تجارة الإمارات مع تايوان بنمو 12.58 ٪ في 2018

المصدر: دبي - البيان

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتايوان إلى 5.86 مليارات دولار أمريكي بنسبة نمو 12.58٪ خلال العام الماضي 2018، وفقاً لكلمة ألقاها جيري سي كونغ يانغ المدير العام للمكتب التجاري لتايوان بدبي تناول فيها العلاقات الثنائية بين الإمارات وتايوان خلال حفل استقبال أقامه المكتب التجاري لتايوان في دبي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 108 لتأسيس تايوان، وذلك بفندق شانغريلا بدبي، بحضور الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم وعدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين بالمكتب التجاري لتايوان ورجال الأعمال التايوانيين، وقال يانغ إن الإمارات هي شريكنا التجاري العالمي الثامن عشر ورابع أكبر مصدر للنفط إلى تايوان، وتستقطب دبي مركز الأعمال في الشرق الأوسط أكثر من ألف شركة تايوانية كل عام للمشاركة في حوالي 40 معرضاً تجارياً.

وتعمل حكومتنا في هذه السنوات على بناء بيئة صديقة للمسلمين للاستفادة من سوق السياحة الراقية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد احتلت تايوان في 2019 المرتبة الثالثة بين أفضل وجهات السفر الصديقة للمسلمين، على قدم المساواة مع المملكة المتحدة واليابان.