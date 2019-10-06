23 ملياراً صفقات المساكن قيد الإنجاز بدبي في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات شراء المساكن قيد الإنجاز في دبي أكثر من 23.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري طبقاً لرصد البيان الاقتصادي في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وبلغت قيمة صفقات شراء الفلل السكنية قيد الإنجاز أكثر من 4.5 مليارات درهم، في حين ذهبت الحصة الكبرى من الإجمالي إلى الشقق السكنية قيد الإنجاز، والتي تجاوزت أكثر من 18.6 مليار درهم.

وتوجه المستثمرون في سوق الفلل السكنية قيد الإنجاز نحو أغلب مناطق دبي، لكنهم ركزوا على الاستثمار في 10 مناطق، هي (وادي الصفا 5 ووادي الصفا 7 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ومدينة المطار واليلايس 1 واليلايس 2 ونخلة جميرا وجزيرة 2 وند الشبا الأولى والبرشاء جنوب الرابعة).

أما المناطق التي شهدت أعلى الاستثمارات في سوق الشقق السكنية قيد الإنجاز فكانت من حصة (برج خليفة ومرسى دبي والخيران الأولى وحدائق الشيخ محمد بن راشد والمركاض والخليج التجاري وزعبيل الثانية ونخلة جميرا وجميرا الأولى).

ويرى مراقبون أن السوق العقاري يزداد مرونة تجاه التطورات معتمداً على جملة من القرارات الجريئة والحكيمة من السلطات العليا، التي تدعم من جانبها مسار القطاع، فضلاً عن النضج الذي بلغه المستثمر النهائي، فضلاً عن الاستجابات المتتالية من جانب المطورين العقاريين، لا سيما الكبار منهم.