مليار درهم لناطحة سحاب في «الخليج التجاري»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت مصادر «البيان الاقتصادي»، عن تحضيرات تجري في الوقت الحالي، لتشييد ناطحة سحاب جديدة في منطقة الخليج التجاري، بمحاذاة شارع الشيخ زايد بدبي، ورجحت أن تصل تكلفة المشروع إلى نحو مليار درهم.

وأضافت أن البرج الجديد، سيستخدم للأغراض الفندقية والسكنية، ويتكون من 85 طابقاً، ويتمتع بتصميم مبتكر، ليكون رمزاً معمارياً لمدينة دبي، ومعلماً يجذب الزوار من أنحاء المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الفندق سيتوزع على طوابق البرج ما بين 1 و56، بينما تخصص أعلى 13 طابقاً للشقق الفاخرة، مشيرة إلى أن الفندق يضم 200 غرفة، أما الشقق المفروشة، فعددها 350، ويبلغ عدد الشقق الفاخرة 290، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمواقف المركبات والمطاعم ومنافذ التجزئة، وقاعة للمؤتمرات ومطعم سماوي في أعلى البرج.