«فوربس»: الإمارات الأكثر استثماراً في سوق الرموز الرقمية الآمنة

المصدر: دبي البيان

أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن الإمارات هي الدولة الأنشط على مستوى العالم فيما يتعلق بالاستثمار في سوق الرموز الرقمية الآمنة خلال العام الجاري.

ونشرت المجلة تقريراً حديثاً عن الاستثمار في سوق الرموز الرقمية الآمنة حول العالم. وتُعَد الرموز الرقمية الآمنة أحد أبرز أنواع الأصول الرقمية التي عرفها الاقتصاد العالمي بعد ظهور العملات المشفرة مثل «بتكوين» وغيرها في غضون السنوات العشر الأخيرة.

وأفاد تقرير «فوربس» بأن حجم استثمارات الإمارات في الرموز الرقمية الآمنة في 2019 بلغ 79.3 مليون دولار جرى استثمارها في 4 رموز. وتضمن التقرير مقابلة مع أدريان لاي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليكويفاي»، منصة الأصول الرقمية التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، ولها نشاط بارز في الإمارات.

وأكد لاي أن الإمارات تعد سوقاً شديدة الجاذبية لمنصات الأصول الرقمية بشكل عام، كونها تتيح لهذه المنصات خلق تأثير من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وقال لاي: «إذا نظرنا إلى دبي على سبيل المثال، فسنجد أن تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين» تعد أحد أهم العناصر الرئيسية التي تعتمد عليها استراتيجية «دبي الذكية». ويكفي أن نعرف أن دبي تطمح لأن تعتمد دوائرها الحكومية على «بلوك تشين» بالكامل بحلول 2020».