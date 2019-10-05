«سينولوجي» تتناول أسس التخزين وحلول المراقبة الذكية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سينولوجي عن مشاركتها في «جيتكس للتقنية» لاستعراض أحدث ابتكاراتها من المنتجات والحلول عبر 3 محطات، تتضمن أسس التخزين ومكان العمل الرقمي وحلول المراقبة الذكية والوسائط المتعددة والشبكات للاستخدام المنزلي.

وقال نك جينغ، المدير الإقليمي لدى سينولوجي في الشرق الأوسط: «يسر سينولوجي الإعلان عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 مجدداً هذا العام، فالفعالية تعدّ منصة مثالية لنا لاستعراض ابتكاراتنا المتفوقة في حلول التخزين المتصل بالشبكات وحماية البيانات المؤسسية ومشاركة الملفات وحلول تزامن الملفات، إلى جانب حلول المراقبة الذكية التي نعرضها لجمهور من المهتمين الذين يزورون أكبر معرض للتقنية في المنطقة من مختلف أنحاء العالم».

أسس التخزين

وخلال جيتكس 2019، تخطط سينولوجي لاستعراض مجموعتها الكاملة من حلول البنية السحابية الهجينة وأول نظام تحكم ثنائي من سينولوجي NAS UC3200 ضمن محطة أسس التخزين ومكان العمل الرقمي للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

كما تسلّط الشركة الضوء على أول نموذج لتحليل مقاطع الفيديو، وهو طراز DVA3219 الذي يعمل ببطاقة الرسوم NVIDIA GTX 1050 Ti- وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ضمن محطتها لحلول المراقبة الذكية، فيما تستعرض مجموعة من منتجات التخزين المتصل بالشبكات، والمناسبة للاستخدام المنزلي والمكاتب الصغيرة والمنزلية، في محطة الوسائط المتعددة والشبكات المعدة للاستخدام المنزلي.

وللمستخدمين الذين يتابعون سينولوجي منذ زمن، تقدم الشركة أحدث أكبر تحديث على نظامها التشغيلي الخاص بها، وهو DiskStation Manager 7.0 (DSM 7.0) الذي يحقق مزيداً من المرونة وقابلية التوسع بأسعار متوسطة.