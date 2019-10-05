«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض 16 مشروعاً ذكياً

المصدر: دبي - وام

تعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مشاركتها في «جيتكس للتقنية 2019» ضمن منصة الحكومة الاتحادية حزمة نوعية من البرامج المبتكرة تضم 16 برنامجاً ومشروعاً ذكياً تستهدف خدمات متميزة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

وقال محمد بن صقر بن راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة إن مشاريع الوزارة التي سيتم استعراضها في معرض جيتكس تم تصميمها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وتطبيقات الهواتف المحمولة.

أفضل المعايير

وأكد أن برامج ومشاريع الوزارة الـ 16 الذكية ترتكز على تحقيق هدف استراتيجي للوزارة يتمثل في تطبيق معايير الحكومة الذكية في مجال تقديم الخدمات وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية وعلى مدار الساعة ومن أي مكان بما يحقق السهولة واليسر في تقديم الخدمات ويلبي طموحات المتعاملين وإسعادهم.

وأوضح أن فرق الوزارة المعنية عملت على إحداث تغيير نوعي في مجال تقديم الخدمات من خلال تطبيقاتها الذكية المتاحة عبر الهواتف المحمولة، وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية لخطتها الاستراتيجية.

وأضاف محمد النعيمي أن أجندة مشاركة ضمن منصة الحكومة الاتحادية تحتوي على عرض بعض برامجها ومشاريعها التي تنفذها قطاعاتها ووحداتها التنظيمية المختلفة، إلى جانب عرض أفضل ممارسات الوزارة وتجربتها في مجال تطوير الأنظمة التقنية والذكية بهدف استطلاع رأي الزوار عن تلك المشاريع وتعريفهم لها.

عروض حصرية

ومن ضمن مشاريع الوزارة التي تعرضها في جيتكس التطبيق الذكي «أبشر» الذي يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والعروض الحصرية التي تقدمها العديد من الجهات للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص بشكل حصري علاوة على البرنامج الذكي للتدريب الصيفي «وجهني» الذي يستهدف ربط المواطنين من طلبة الجامعات والمدارس بفرص التدريب الميداني الصيفية في شركات القطاع الخاص حيث يعمل التطبيق من خلال تعاون وثيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم والجامعات بهدف حث شركات القطاع الخاص على توفير فرص التدريب الميداني للطلبة من خلال حوافز تشجيعية تحتسب للشركات وكذلك حث الطلبة على التسجيل في فرص التدريب التي تطرحها تلك الشركات ومتابعة الطلبة خلال فترة التدريب.

وتعرض الوزارة أيضا حزمة من المشاريع ذات العلاقة بالتفتيش وغيرها من المشاريع الالكترونية.