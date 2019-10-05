رينغ تروّج خدماتها للأمن المنزلي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت رينغ، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حيث تعمل على الترويج لمنتجاتها وخدماتها المبتكرة للأمن المنزلي خلال الفعالية، فيما تتيح للزوار والعملاء فرصة التجربة العملية لمنتجات رينغ والتعرف إلى مزايا وخصائص الأجهزة المبتكرة.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ: «تتمثل مهمة رينغ في جعل الأحياء السكنية أكثر أماناً، وتعد تلك المهمة أساساً لكافة القرارات التي نتخذها. فمنزلك ليس مجرد أربعة جدران ـ بل المكان الذي يضم حياتك وأسرتك وأحلامك، والمكان الذي ترتاح فيه ليلاً ويشعر فيه أطفالك بالأمان وتحفظ به مقتنياتك الثمينة. مهما كان تعريفك للمنزل، فإننا نقوم بكل ما بوسعنا لحمايته والمساعدة في منح مالكي المنازل الشعور بالاطمئنان وراحة البال عبر حماية أغلى ما يملكون حتى في غيابهم».

وتستعرض رينغ أحدث باقة من منتجاتها الذكية للأمن المنزلي، بما فيها كاميرات Ring Stick Up ـ وهي أول الكاميرات التي أنتجتها رينغ للاستخدام الداخلي والخارجي وتمتاز بتنوع خيارات تزويد الطاقة مما يمنح المستخدمين أعلى مستويات المرونة في اختيار موقع تركيب الكاميرا.