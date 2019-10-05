«ثريت كوتينت» تطرح حلولاً أمنية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ثريت كوتينت ThreatQuotient™، أمس، أنها ستشارك للمرة الأولى في أسبوع جيتكس للتقنية العام الحالي، حيث تؤمن ثريت كوتينت بأن استقصاء التهديدات هو العامل المشترك الذي يجمع الأنظمة والفرق المشتتة، وأن وجود منصة للعمليات الأمنية ترتكز على التهديدات أمر أساسي لتعزيز الموقف الأمني الكلي.

ومن هذا المنطلق، تستفيد ثريت كوتينت من جيتكس كمنصة تقدم من خلالها حلول ThreatQ للعملاء والشركاء.

وقال أنتوني بيريدج، نائب الرئيس للأعمال الدولية لدى ثريت كوتينت: « حلول ThreatQ تعزز كفاءة وفعالية عمليات الأمن. فلكل شركة بيئتها الفريدة، بينما تواجه تهديدات مختلفة، ولهذا السبب تعمل حلول ThreatQ على تمكين المؤسسات من وضع ضوابطها الخاصة لتحديد أولويات استقصاء التهديدات الأكثر أهمية بالنسبة لها.