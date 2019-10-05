«آداب سوليوشنز» تطلق شراكة مع «سمارت أب جلوبال بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آداب سوليوشنز» المسجلة في دولة الإمارات عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع «سمارت أب جلوبال بلوك تشين» من هونج كونج، وذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مدينة دبي.

وقال الدكتور سليمان الفهيم الشريك والمؤسس ورئيس مجلس إدارة «آداب سوليوشنز» إن التعاون سيسهم في تعزيز أعمال شركة «آداب سوليوشنز» خاصة مع توجهات الشركة لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الإسلامية.

وذكر أن شركة «آداب سوليوشنز» تعتزم خلال الفترة المقبلة جذب عشرات آلاف العملاء للتعامل عبر منصتها الرقمية في التمويل الجماعي خاصة في القطاع العقاري.

وقال سليمان الفهيم:«نعتزم في نهاية هذا العام، إطلاق منصة كاملة لمشروع» آداب سوليوشنز Blockchain «للاستفادة من التمويل الجماعي في العقارات، حيث بقدرة أي مستخدم الاستثمار في جزء من الأصول العقارية بالعملات الرقمية، والحصول على حقوق الربح (إيرادات الإيجار + تقدير القيمة) التي تمنحها العقود الذكية والتي ستدفع للمستثمرين بالعملة الرقمية».

وتعتزم «آداب سوليوشنز» التعاون مع شركة «سمارت أب جلوبال بلوك تشين» في التمويل الجماعي وإطلاق عملة رقمية إسلامية تعتبر الأولى في العالم.

ويتوفر لدى شركة «سمارت أب جلوبال بلوك تشين» مركز فن وتدريبي للتعلم حول العملات الرقمية وطرق التعامل معها وتداولها.

وتضم شركة «سمارت أب جلوبال بلوك تشين» عدد 400 ألف عضو ولديها 23 مركز أعمال في الصين و هونج كونج وأندونيسيا، ماليزيا، اليابان وكوريا الجنوبية.