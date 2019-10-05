«الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض منتجاتها الجديدة

المصدر: الرياض- البيان

أعلنت شركة الالكترونيات المتقدمة،إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI،عن مشاركتها في (جيتكس 2019)، حيث ستقوم الشركة التابعة لSAMI بعرض منتجاتها وحلولها المتطورة خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة.

ويتيح المعرض على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الالكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الالكتروني والخدمات الالكترونية والصحة الالكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد. وستعلن الشركة خلال مشاركتها السادسة عشرة بالمعرض عن توقيع اتفاقيات هامة وشراكات استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها كمساهم رئيسي في رحلة التحول الرقمي بالمملكة. كما ستبحث الشركة عن فرص جديدة للتعاون من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريقة طموحة نحو المستقبل.

وقال عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة : «معرض جيتكس يتيح لنا فرصة مميزة لعرض أنظمتنا وحلولنا الرقمية أمام زوار المعرض القادمين من أنحاء العالم، وهي ميزة ستمكننا من التواصل مع شركاء وعملاء مرتقبين، ولذلك فإننا نعتبر أن مشاركتنا في فعاليات بهذا الحجم تشكل جزءًا أساسياً من استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل».