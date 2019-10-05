حلول «سنتريفاي» تواجه مخاطر اختراق بيانات المؤسسات

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك سنتريفاي، المزوّد لحلول الصلاحيات بهدف تأمين البنى المؤسسية المعاصرة، في أسبوع جيتكس حيث ستستعرض خدماتها المهيأة للمنصات السحابية، والتي تقوم على مبدأ انعدام الثقة في منح صلاحيات الوصول انطلاقاً من شعار «لا تثق، بل تحقق وامنح أقل مستوى من الصلاحية» فيما يخص إمكانات الوصول للبيانات والنظم الحرجة من داخل الشبكة أو خارجها.

صلاحيات

وقال أندي هيذر، المدير العام لدى سنتريفاي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يعدّ سوء استغلال صلاحيات الوصول إلى البيانات أبرز أسباب اختراق البيانات في وقتنا الحاضر. فالهجمات السيبرانية لم تعد تضطر إلى القرصنة، بل تتمكن من تسجيل الدخول إلى الشبكات باستخدام كلمات المرور الضعيفة أو الافتراضية أو المسروقة بأي طريقة، ومن ثم التحرّك بشكل جانبي عبر الشبكة للحصول على مزيد من الصلاحيات وبالتالي سرقة البيانات، فيما تتم تغطية آثار تلك الحركة. ومن خلال تحليل آخر أحداث اختراق البيانات، نرى أن معظم المؤسسات لا تزال غير مستعدّة لحماية نفسها في وجه التهديدات القائمة على سرقة الهوية، وستواصل الهجمات السيبرانية نموها من حيث الكمّ والنوع إلى أن تمنح تلك المؤسسات الأولوية لإدارة صلاحيات الوصول.

خطط

وتخطط سنتريفاي لاستعراض كيفية تقوية الموقف الأمني للمؤسسات وتخفيض مخاطر التعرض لاختراق البيانات والشبكات عبر ضبط صلاحيات الوصول وتقليل المساحات المعرّضة للهجوم».

وبحسب بيانات فوريستر، ترتبط 80% من حالات اختراق البيانات بإساءة استغلال صلاحيات الوصول، وينطبق الأمر بشكل أبرز على المنصات الأحدث كالبيئات السحابية التي سرعان ما تحولت إلى هدف مفضّل للمهاجمين الذين يتطلعون إلى مساحات أكبر للتهديد.