غرفة عجمان تشارك في معرض «أنوجا» للأغذية في ألمانيا

المصدر: عجمان - وام

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان، في معرض الأغذية العالمي «أنوجا» الذي ينطلق اليوم في مدينة كولون الألمانية ويستمر حتى الأربعاء المقبل على رأس 7 شركات من الإمارة، بهدف إبراز منتجات عجمان في قطاع الأغذية والمشروبات وفتح أسواق جديدة لتعزيز فرص التصدير.يترأس وفد غرفة عجمان المشارك في المعرض محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، ويضم الوفد مروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان وممثلي الشركات المشاركة تحت مظلة الغرفة. وأكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أهمية المشاركة في المعرض والذي يعد الأضخم في قطاع الأغذية في أوروبا والعالم ويضم أكثر من 7400 عارض من 107 دول.