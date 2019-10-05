«الجيل الخامس» محفّز إضافي لاقتصاد العالم

توقّع تقرير حديث لشركة «آي إتش إس ماركيت» I H S Markit أن يصل حجم الفرص التي يمكن لتقنية اتصال الجيل الخامس 5G أن تضيفها إلى اقتصاد العالم إلى أكثر من 12.3 تريليون دولار بحلول 2035، فيما تواصل الصين والولايات المتحدة استثمار مليارات الدولارات في عملية تجهيز البنى التحتية والشبكية للاستفادة من هذه التقنية التي تشكل تكنولوجيا العصر، والتي ستعتمد عليها العديد من التقنيات والخدمات الأخرى.
مزايا الجيل الخامس
10
انخفاض في تأخر إرسال البيانات إلى أقل جزء من الثانية
10
زيادة في كثافة الاتصال مع الأجهزة المتوافقة
3
زيادة في الطيف مع توفير بيانات أكثر مقابل كل هيرتز يعبر الشبكة
100
زيادة في كفاءة استهلاك الشبكة للطاقة
100
نمو قدرة الشبكة على استيعاب أجهزة المشتركين
20 %
من البيانات في العالم ستعبر عبر شبكات 5G بحلول 2023
22
مليوناً عدد الفرص الوظيفية المرتبطة بتقنية الجيل الخامس 2035
400
مليار دولار سوق الخدمات المرتبطة بالجيل الخامس 2020
المصدر: البيان – «آي إتش إس ماركيت» - إريكسون