«الجيل الخامس» محفّز إضافي لاقتصاد العالم

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي

توقّع تقرير حديث لشركة «آي إتش إس ماركيت» I H S Markit أن يصل حجم الفرص التي يمكن لتقنية اتصال الجيل الخامس 5G أن تضيفها إلى اقتصاد العالم إلى أكثر من 12.3 تريليون دولار بحلول 2035، فيما تواصل الصين والولايات المتحدة استثمار مليارات الدولارات في عملية تجهيز البنى التحتية والشبكية للاستفادة من هذه التقنية التي تشكل تكنولوجيا العصر، والتي ستعتمد عليها العديد من التقنيات والخدمات الأخرى.

مزايا الجيل الخامس

10

انخفاض في تأخر إرسال البيانات إلى أقل جزء من الثانية

10

زيادة في كثافة الاتصال مع الأجهزة المتوافقة

3

زيادة في الطيف مع توفير بيانات أكثر مقابل كل هيرتز يعبر الشبكة

100

زيادة في كفاءة استهلاك الشبكة للطاقة

100

نمو قدرة الشبكة على استيعاب أجهزة المشتركين

20 %

من البيانات في العالم ستعبر عبر شبكات 5G بحلول 2023

22

مليوناً عدد الفرص الوظيفية المرتبطة بتقنية الجيل الخامس 2035

400

مليار دولار سوق الخدمات المرتبطة بالجيل الخامس 2020

المصدر: البيان – «آي إتش إس ماركيت» - إريكسون