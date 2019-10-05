الابتكار أساس استراتيجية الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

قال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الإمارات تتبنى استراتيجية وطنية تشجع على الابتكار وتعتبره ضمن أساس استراتيجيتها، خاصة داخل الأروقة الحكومية. جاء ذلك في تقرير نشره المنتدى عن السياسات الحكومية المشجعة على الابتكار في أماكن مختلفة من العالم، ومنها الإمارات.

وذكر التقرير أن حكومة الإمارات وضعت هدفاً محدداً وألزمت الدوائر التابعة لها بتحقيقه، وهو أن تخصص كل دائرة 1% من ميزانيتها لدعم المبادرات والمشروعات المُبتَكَرَة. ووصف التقرير هذا الهدف بأنه يخلق واجباً مُلِحاً ويفرضه على الكيانات الحكومية في الإمارات، ويضعها أمام مسؤوليتها في دعم الابتكار وتشجيعه.

وتطرق التقرير إلى دبي، فذكر أنها تسعى لأن تكون المدينة الرائدة في المستقبل، وتنطلق في جهودها نحو بلوغ هذا المسعى من مكانتها المرموقة كمركز عالمي للسياحة والسفر والخدمات اللوجستية. وأوضح أن دبي تستخدم احتياجات دوائرها الحكومية المحلية في استقطاب المبتكرين العالميين ورفع أسهمها وأسهم المنطقة بأكملها كوجهة رئيسية ومركز نشاط للابتكار والمبتكرين من كافة أنحاء العالم.