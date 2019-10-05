الإمارات خارج قائمة أوروبا للملاذات الضريبية قريباً

المصدر: بروكسل - رويترز

كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع المقبل من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية، لكنهم سيبقون على ثلاث مناطق ضمن الأراضي التابعة للولايات المتحدة في القائمة.

وكانت الإمارات قد أعربت أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مؤكدة أنها قدّمت للتكتل بعد ضمها إلى القائمة جدولاً زمنياً مفصلاً بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته الدولة مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية كل المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

وذكرت الوثيقة أنه من المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم 10 أكتوبر حذف الإمارات من القائمة التي تشمل ولايات قضائية تقاعست عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية.