تحسين كفاءة السفن لتتوافق مع المعايير البحرية 2020

المصدر: دبي- البيان

شاركت شركة «زيتون جرين شيبينغ»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في فعاليات الدورة التاسعة من منتدى «جلف انتليجنس لأسواق الطاقة»، الذي عقد مؤخراً.

وقال المهندس محمد زيتون، الرئيس التنفيذي لشركة «زيتون جرين شيبينغ» ومؤسس التحالف البحري العالمي: نقترب بسرعة كبيرة من موعد تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، لذا، فإن قطاع الشحن بحاجة إلى مواكبة المعايير الجديدة والتطورات المستقبلية الأخرى، وهناك دعوة للتغيير يجب أن تصل إلى كل من يعمل في هذا القطاع، فعدد كبير من أصحاب السفن وصناع القرار بحاجة إلى تنويع نماذج أعمالهم، ليكونوا قادرين على المنافسة وتحقيق نمو مستدام، فضلاً عن الحفاظ على وجودهم في السوق.

تقليل البصمة البيئية

وفقاً لأبحاث السوق، فإن سعر زيت الوقود منخفض الكبريت يتراوح بين 200 و300 دولار للبرميل، وهذا مؤشر مقلق لأصحاب السفن. وأكد زيتون أن السفن مسؤولة عن أكثر من 18% من بعض ملوثات الهواء. لذا، هناك حاجة لتغيير السفن التي يجري بناؤها لتكون أكثر استدامة وصديقة للبيئة وتلتزم بالمعايير بشكل استباقي. ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، يسهم الشحن الدولي بنسبة 2.5% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة ما بين 50% و250% بحلول عام 2050.