«سيدات أعمال دبي» يبحث فرص التعاون مع وفد أوروبي

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي مائدة نقاشٍ مستديرة جمعته مع وفد اقتصادي أوروبي يضم 11 رجلاً وسيدة أعمال يمثلون عدداً من أهم الشركات الناشئة في عدد من الأسواق الأوروبية مثل فرنسا والمانيا وروسيا والمملكة المتحدة واستونيا وايطاليا، وذلك خلال استقبال الوفد الزائر في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي الأربعاء.

وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي وأعضاء المجلس من ممثلي مجتمع الأعمال بالإضافة إلى أعضاء ممثلين لعدد من مجتمعات الأعمال المحلية. وضم الوفد رؤساء ومدراء تنفيذيين لشركات متخصصة في مجالات الحلول الاستشارية والتسويق والتواصل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والتكنولوجيا المالية والعقارات والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الاستثمارات المالية. وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز آليات التواصل مع مجتمعات الأعمال، وتأسيس شراكات أعمال.