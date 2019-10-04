تضاعف شركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة في عامين

المصدر: دبي- البيان

كشف بحث أجرته «فينتيك غالكسي»، عن تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العامين الماضيين، ليصل إلى أكثر 240 شركة، منها 82 شركة تعمل في مجال المدفوعات والحوالات والتحويلات المالية. وتعمل 33 شركة في مجال الإقراض وحشد المصادر الجماعية، في حين أن 29 منها هي بنوك ومنصات رقمية.

واحتفت شركة فينتيك غالكسي، المنصة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المتخصصة في حشد المصادر الجماعية في مجال التكنولوجيا المالية، بالابتكار والتميز وأفضل الممارسات التي تسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، وذلك من خلال تكريم رواد القطاع من الأفراد والمؤسسات، في حفل توزيع جوائز «فينكس 2019»، التي أقيمت في دبي للسنة الثانية على التوالي.

مصارف

وفازت المؤسسة العربية المصرفية بجائزة «البنك العربي الأكثر ابتكاراً للعام»، في حين فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة «المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً للعام». كما فازت «ويسترن يونيون» و«إس تي سي باي»، بجائزة «أفضل شراكة في قطاع التكنولوجيا المالية للعام» . وفاز بنك أبوظبي الأول بجائزة «أفضل ابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية للعام»، عن فئة المؤسسات.

مؤسسات وهيئات

وفاز مركز دبي المالي العالمي بجائزة «أفضل مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقال بيمان العوضي نائب الرئيس- رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعزز هذه الجائزة من مكانة مركز دبي المالي العالمي، باعتباره أحد المراكز المالية العشرة الأولى في التصنيف العالمي، ومركزاً رائداً للابتكار الأكثر تقدماً وديناميكية في العالم».