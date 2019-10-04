أراضي دبي تنظم اجتماعاً للمشاركة في «ميبيم 2020»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس اجتماعاً للمطورين العقاريين بالتعاون مع «ريد ميدم ساس»، للمشاركة في النسخة الحادية والثلاثين من معرض «ميبيم فرنسا» الذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2020 تحت شعار «المستقبل بيد الإنسان».

وركز الاجتماع الذي حمل شعار «دبي في ميبيم» على تشجيع المطورين للانضمام لوفد دبي إلى هذا المعرض العالمي المهم تحت مظلة أراضي دبي، لتمثيل الإمارة وتقديم صورة مشرقة عن قطاعها العقاري.

حضر الاجتماع المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وألقت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، كلمة أمام الحضور. وقدم فيليبو ريان، مدير قسم العقارات في شركة «ريد ميديم» عرض فيديو توضيحياً عن النسخة السابقة من «ميبيم 2019»، وكان هناك عرض آخر حول مشاركة دبي ممثلة بأراضي دبي في «ميبيم».

حضور متميز

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: « حضورنا هذا الحدث يعكس جهودنا المتواصلة لتسجيل حضور متميز لعقارات دبي في كل اللقاءات العالمية، كبادرة لدعم للمطورين في الإمارة، والإسهام في ترسيخ أجواء من الثقة بين المستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص في هذه المعارض. وسنقوم خلال مشاركتنا في النسخة الحادية والثلاثين في «ميبيم» بإبراز سمات الاستدامة المختلفة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري، والجهود التي تبذلها أراضي دبي لترجمة استراتيجية قيادتها الحكيمة للقيادة، من خلال عناصر الرؤية التي نتبناها والقائمة على الثقة والسعادة والابتكار».

نجاح

ألقى ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي، كلمة سلط فيما الضوء على نجاح مشاركة الدائرة في النسخة السابقة من المعرض. ومن جانبها، أكدت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، أن المعهد سيشارك في المعرض من أجل استقطاب الراغبين في تطوير معلوماتهم عن القطاع العقاري، وذلك من خلال الدورات التي ينظمها المعهد.