21 % نسبة انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

انخفض عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الإمارات، إلى 276 هجمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بتراجع نسبته 21 % تقريباً عن الفترة المقابلة من عام 2018، التي بلغ فيها عدد الهجمات 349 هجمة.

وجاء الانخفاض في الهجمات الإلكترونية، وفق ما تظهره أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، بدعم من زيادة جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وعادة ما تستهدف الهجمات المواقع الإلكترونية التابعة للهيئات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى قطاعي البنوك والطاقة.

وتفصيلاً، على المستوى الشهري، فقد بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، نحو 46 هجمة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، وصنفت الهيئة 36 هجمة ضمن فئة المتوسطة، من حيث التأثير الذي خلفته، في حين كان هناك 4 هجمات شديدة التأثير، و6 أخرى منخفضة.

وكانت الهجمات التي جرى التصدي لها في سبتمبر الماضي، عبارة عن 17 ثغرة أمنية و12 محاولة احتيال بالبريد الإلكتروني، و11 خطأ في الإعدادات، وشملت الإشعارات الأمنية خلال شهر سبتمبر، إشعاراً متقدماً عن مجموعات خبيثة، بالإضافة إلى إشعار متقدم أيضاً عن حملات قرصنة إلكترونية، تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

وعلى صعيد تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، فقد بلغ عددها 63 منذ بداية عام 2019، وحتى نهاية شهر سبتمبر منه، 28 فحصاً للثغرات، و35 اختبار اختراق. وطالبت الهيئة جميع الجهات بحماية بياناتهم، وذلك من خلال استخدام أكثر من طبقة للحماية.