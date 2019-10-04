«فيريتاس»: تباطؤ أنشطة الانتقال نحو الخدمات السحابية

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «فيريتاس تكنولوجيز» العاملة في سوق حماية بيانات الشركات والتخزين القائم على البرمجيات، أمس، عن النسخة الثالثة من تقرير «مخزون البيانات المتراكمة في الشرق الأوسط»، وتشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى تباطؤ أنشطة انتقال الشركات الإماراتية، التي شملها الاستبيان إلى اعتماد الخدمات السحابية. وأسهم هذا النوع من البيانات، والتي شكلت 88% من إجمالي بيانات الشركات، بشكل كبير في عجز الشركات التي شملها الاستبيان عن تحقيق الأهداف، التي وضعتها للانتقال نحو الحوسبة السحابية. وفي حين أشارت توقعات العام المنصرم حول قدرة التخزين السحابي على استيعاب ما يصل إلى 55% من البيانات، لم تتجاوز القدرة الاستيعابية الفعلية هذا العام معدل 45%.

وتم استطلاع آراء 100 من رواد تكنولوجيا المعلومات.