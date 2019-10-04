تقديم الشركات المتأهّلة لـ«فيوتشريزم» في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

تنظّم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل خلال مشاركتها في «جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر مؤتمر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقام ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية».

واطلقت الدائرة برنامج تحدي فيوتشريزم بهدف تعزيز جهود «دبي للسياحة»، الرامية إلى تطوير القدرات الرقمية وريادة الأعمال في المدينة، بما يتماشى مع مبادرة 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويتنافس في المسابقة هذا العام 10 شركات.

وستعلن «دبي للسياحة» أسماء الشركة الفائزة ووصيفتها بالجائزة وقدرها 100 ألف درهم، والتي ستحصل كذلك على مزايا إضافية، مثل استصدار تراخيص وتأشيرات عمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لها في الإمارة، مع إمكانية الحصول على تمويل مستقبلاً. والشركات الناشئة المتأهلة هي:

1) آدز- فلايت: تقوم بابتكار حلول للإعلانات الموجهة للمسافرين في أوقات مغادرتهم ووصولهم.

2) تشاتديسك: تقدم مجموعة من المنتجات لتعزيز خدمة المبيعات والارتقاء بمستوى الكفاءة.

3) سيريبري إيه آي: تقوم بقياس تفاعل العملاء من أجل تعزيز الكفاءة، من خلال تقديم توصيات في وقتها الأصلي.

4) أيردياني مابس: توفر خدمات تحليل دقيقة للشركات، تمكّنها من قياس معدل تحول العملاء، وتحديد مدى نجاح منتجاتهم.

5) أيرلانز تكنولوجي: تقدم حلولاً لتمكين مشغلي خطوط الطيران ووكلاء السفر من تعزيز تجربة الشراء وزيادة الإيرادات.

6) ستايولوجي: تقدم حلولاً لاتخاذ قرارات السفر، من خلال تقديم مقترحات مناسبة وحجوزات فردية في جميع أنحاء العالم.

7) ستايهوبر: تقدّم للعملاء المرونة لحجز الغرف الفندقية على مدار الساعة، وكذلك اختيار توقيت تسجيل الدخول.

8) إكسندر كاردنيان: تقدم حلولاً مبتكرة للأبنية الذكية والأمن والرعاية الصحية، عبر الاستفادة من إشارات الرادار الرقمية المعالَجَة بتقنية الخوارزميات.

9) أومنيفلو: تقدم منصة ذكية للطاقة لتوليد الكهرباء من الرياح والألواح الشمسية وتخزين الطاقة لتطبيقات إنترنت الأشياء.

10) فيرذر نيتوورك: تطور شبكة بتقنية «البلوك تشين» من طرفين، بهدف تبسيط وخفض تكلفة المعاملات الخاصة بالسفر.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار بدائرة السياحة: مشاركتنا في «جيتكس فيوتشر ستارز» تؤكد التزامنا بالعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالرقي بمدينة دبي على مثيلاتها، وذلك من خلال تمكين وتطوير قطاع السياحة والسفر بالإمارة، وأيضاً التعرف إلى الجيل المقبل من التقنيات المبتكرة التي يمكنها الارتقاء بتنفيذ نماذج الأعمال الفعّالة في القطاع بدبي.