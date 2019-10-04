شرطة عجمان تطلق خدمات ذكية في «جيتكس»

المصدر: عجمان - البيان

استكملت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس للتقنية 2019 ضمن منصة حكومة عجمان الرقمية في مركز دبي التجاري العالمي لتسليط الضوء على خدماتها الذكية المقدمة للجمهور.

وتتضمن المشاركة إطلاق خدمات إلكترونية ذكية جديدة تدعم التحول الذكي للخدمات بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، وعرض الخدمات الذكية المبتكرة المقدمة للجمهور، والأنظمة والتقنيات الحديثة في شرطة عجمان، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الشركاء بما يعزز دعم وتميز العمل الشرطي.

وتسعى شرطة عجمان من خلال مشاركتها في المعرض إلى أن تكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتعريف الجمهور بخدماتها الذكية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين والتعرف إلى احتياجاتهم بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وتوفير الخدمات الذكية بأسهل وأسرع طريقة بما يرضي ويسعد المتعاملين.