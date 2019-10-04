الدفاع المدني بدبي يطلق خدمة محدثة لحالات الطوارئ

المصدر: دبي- البيان

يشارك الدفاع المدني بدبي، في فعاليات معرض «جيتكس للتقنية» في دورته «39» في الفترة من 6-10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي بمشروع خدمته المحدثة (SOS) لحالات الطوارئ.

ويتيح التحديث الأخير لتطبيقه الوصول إلى جميع خدماته الذكية، ويعمل تطبيق الدفاع المدني كونه نافذة لمستخدمي المراقبة الذكية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الذكية بما في ذلك خدمات المباني وخدمات الطوارئ. ويمكن للمستخدمين عن طريق التطبيق من إدارة جميع المساكن والمباني الخاصة بهم وعرض جميع الموافقات الخاصة تحت مظلة واحدة.

ويستهدف البرنامج كل فئات المجتمع، من ملاك المباني والمقاولين والمستشارين والمستأجرين، ويمكن البرنامج المستخدمين الاستفادة من خدمة الطوارئ، ويمتاز كذلك بالعديد من الخدمات والمزايا كإدارة المباني ولوحة المعلومات فيها، وسداد الرسوم المالية، وتحديد مقياس السعادة، كما تشمل أيضاً الخدمات الذكية من (تسجيل المباني والاشتراك في خدمة المراقبة الذكية، وتجديد خدمة المراقبة الذكية، وإعادة الاتصال بخدمة المراقبة الذكية). وخدمة (SOS) هي اختصار لجملة (Save Our Selves)، وتعني أنقذوا أرواحنا وهي خدمة تستخدم في حالة الطوارئ فقط،

وتحتوي الخدمة على تحديثات تمكين المستخدم من تحديد تفاصيل ممتلكاته وعائلته، وخدمة الإشعار بالرسائل النصية في حالة الطوارئ لجهات الاتصال الخاصة بخدمة الطوارئ، وتحسين واجهة المستخدم، وخلق نافذة واحدة للوصول إلى جميع مكالمات الطوارئ.

مساهمة

وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية أن المشاركة بمعرض «جيتكس» تأتي في إطار الحرص على المساهمة في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والحلول الذكية، ومواكبة التطورات العالمية، خاصة أن «جيتكس» يعد معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى المنطقة للإلكترونيات وتقنية المعلومات.