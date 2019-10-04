«مالية عجمان» تستعرض خدماتها الداعمة للتحول الذكي

المصدر: عجمان - وام

تستعرض دائرة المالية في عجمان خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2019» المقرر عقده من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي أحدث خدماتها المالية الذكية، التي تواكب مسار التحول الذكي، الذي تنتهجه إمارة عجمان لبناء اقتصاد أخضر وتحقيق تنمية مستدامة تعزز رفاهية المجتمع وفقاً لرؤية عجمان 2021.

وتشارك الدائرة في الدورة التاسعة والثلاثين من الحدث الأكبر لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تحت مظلة حكومة عجمان، للتعريف باستراتيجيتها القائمة على استثمار الطاقات وتسخير الإمكانات لدعم ثقافة الابتكار ولبناء منظومة مالية حكومية رائدة، تسهم في تحقيق تنمية مستدامة لإمارة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة أن «أسبوع جيتكس للتقنية» يوفر منصة استراتيجية لاستعراض خطط مالية عجمان الطموحة الرامية إلى تقديم خدمات مالية ذكية ومبتكرة تمثل إضافة مهمة للتوجه الحكومي نحو تمكين إمارة عجمان من أن تحقق التحول الذكي، مشدداً على التزام الدائرة بالسير قدماً على هذا الدرب، عبر إطلاق مجموعة من الخدمات التي ترتكز على استخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة المعاملات.

وأضاف أن الدائرة تحرص على المشاركة في جيتكس لعرض خدماتها الذكية وتطبيقاتها التقنية، التي استحدثتها لتعزيز مفهوم التحول الرقمي وإثراء تجربة المتعاملين، إضافة إلى الحرص على الاطلاع على آخر المستجدات.