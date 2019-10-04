أكرونيس تتوسع في أسواق الشرق الأوسط عبر جيتكس

المصدر: دبي - البيان

تعمل شركة «أكرونيس» المتخصصة في مجال الحماية الإلكترونية، على تعزيز توسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط بعد أن حصلت على تصنيف مميز من «جولدمان ساكس».

وتستعد أكرونيس الآن من خلال تمويلها بقيمة 147 مليون دولار أمريكي من جولدمان ساكس، لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط وسنغافورة وبلغاريا وأريزونا، وبناء مراكز إضافية للبيانات، بالإضافة إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وفي إطار السعي للتوسع بالأسواق في منطقة الشرق الأوسط، تشارك أكرونيس في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام. ووفقًا لأكرونيس، تقدم أسابيع جيتكس للتقنية فرصة جيدة لعرض قدراتها في مجال الحماية الإلكترونية والأهم من ذلك كيف يمكن للمنطقة أن تستفيد من خبرتها. وتأتي مشاركتها في معرض جيتكس على خلفية الهجمات الإلكترونية المتزايدة في الإمارات والتي زادت بنسبة 12% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال إسلام شاكر، مدير الحسابات الإقليمي في أكرونيس: «تعرض أكرونيس خبرتها في مجال الحماية الإلكترونية في أسبوع جيتكس للتقنية 2019. وسيلعب الاستثمار الذي حصلنا عليه مؤخراً من جولدمان ساكس على أخذنا بكُل جدية في السوق لتقديم حلول حماية الإنترنت المتطورة لعملائنا بغض النظر عن مكان وجودهم. سيكون تركيزنا الرئيسي في جيتكس هو بدء محادثة جادة حول كيفية احتفاظ الشركات العاملة في المنطقة بالحماية من التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية بهدف الفدية».

تطور الهجمات

وأضاف شاكر أن حجم الهجمات بهدف الفدية قد تطور وارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح أحد أكثر التهديدات الإجرامية عبر الإنترنت انتشاراً وتكلفة عبر التاريخ. وبحسب رأي شاكر فإنّ الشرق الأوسط ليس استثناءً. حيث إنّ الكشف السريع وإنهاء هذه الهجمات هو أمر في غاية الأهمية، فكلما تم إيقاف التهديد بشكل أسرع؛ كلما قل الوقت اللازم لتدمير الملفات عن طريق تشفيرها.

حلول حماية

تطلق أكرونيس خلال جيتكس أحدث منتجاتها للحماية الإلكترونية للأعمال التجارية في سوق الإمارات - حلول الحماية الإلكترونية السحابية من أكرونيس، وهي منصة تمكن مزودي الخدمة من توفير الحماية الإلكترونية بطريقة سهلة وفعالة وآمنة، بالإضافة إلى خدمة أكرونيس للنسخ الاحتياطي، وهو حل يوفر حماية إلكترونية.