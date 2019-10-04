حضور قوي لنجوم مستقبل صناعة التكنولوجيا الإيطالية

المصدر: دبي- البيان

تشارك 11 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا القادمة من إيطاليا في أسبوع جيتكس للتقنية لعرض حلول تقنية متطورة في سبيل دعم مجموعة من القطاعات ابتداءً من المعلمين وأولياء الأمور في مجال التعليم وحتى منتجات الواقع الافتراضي كألعاب الفيديو والتسوق عبر الإنترنت.

وتتلقّى هذه الشركات دعماً رئيسياً من وكالة التجارة الإيطالية كونها تتطلع لجذب الاستثمار وكسب فرصة دخول سوق منطقة الشرق الأوسط لأول مرة. وقال جيانبولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وعمان وباكستان: هذه هي المشاركة الثانية لوكالة التجارة الإيطالية في أسبوع جيتكس حيث يقدم أكبر معرض تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا فرصاً حقيقية في بناء العلاقات والتواصل التي لا يتسنى للرواد المبتكرين الشباب الوصول إليها عادة.