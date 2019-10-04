«جافزا» أول منطقة حرة تقدم الجيل الخامس لعملائها

المصدر: دبي - البيان

قدّمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لمحة عن الثورة المستقبلية المتوقع أن تحدثها تقنية الجيل الخامس في طريقة العمل، وذلك بالتعاون مع «اتصالات». وتعتبر جافزا أول منطقة حرة في الإمارات تقوم بعرض تقنية اتصالات الجيل الخامس لعملائها بالتعاون مع «اتصالات». وتم عرض التقنية المبتكرة، وإظهار قدراتها، وكيف يمكن وضع الاتصال الكامل 360 درجة في خدمة التحول الرقمي للأعمال، وذلك على متن حافلة الجيل الخامس من «اتصالات» بالشراكة مع «إريكسون» .

والجولة التي توفرها الحافلة مجرد بداية لدراسة مشتركة تقوم بها جافزا بالتعاون مع «اتصالات» لاستكشاف وتحديد وتطوير التطبيقات المخصصة لدعم أنشطة أعمال جافزا وميناء جبل علي. واطلع الضيوف على عرض اختبار سرعة الإنترنت الفائقة، والاتصال باستخدام الجيل الخامس، واتصال الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى القيادة عن بعد، والمغامرات الرياضية، فضلاً عن مقاطع الفيديو الخاصة بالموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية والمرتبطة بإنترنت الأشياء.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا: «اعتماد الجيل الخامس توجه تتبناه جافزا وجميع وحدات الأعمال التابعة لنا. ونحن فخورون باعتماد أحدث التقنيات لتمكين قدرات التجارة الذكية عبر محفظة أعمالنا.

شراكة

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة «اتصالات»: بناءً على شراكتنا طويلة الأمد، يسرنا أن نقدم منصة لجافزا لتجربة إمكانات الجيل الخامس المستقبلية والتحول الرقمي بشكل مباشر من خلال حافلة الجيل الخامس، ما يتماشى أيضاً مع استراتيجيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».