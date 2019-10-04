إحالة إجراء سلطة الخدمات المالية بحق رئيس شركة سابق إلى الهيئة القانونية للأسواق

المصدر: دبي - البيان

تمت إحالة القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الدكتور مباشر شيخ، رئيس مجلس الإدارة السابق والمسؤول التنفيذي الأول السابق لشركة «ماس كليرسايت ليمتد» (قيد التصفية)، والمعروفة اختصاراً بـ «ماس»، إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه ومراجعته. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قررت في 18 يوليو اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن الدكتور شيخ، وذلك لمخالفته تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية. ووجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن الدكتور شيخ قد ارتكب ما يلي:

- إظهار عدم النزاهة من خلال التصرف بطريقة خادعة لا تتسم بالأمانة.

- تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية.

- تسبب في مخالفة «ماس» للقواعد الاحترازية المعمول بها من قبل السلطة.

وعلى ضوء جدية النتائج والظروف المتفاقمة، قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات بحق الدكتور شيخ، بما في ذلك قرار يفرض عليه دفع تعويضات إلى «ماس»، كما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية عليه غرامة، ناهيك عن القيود والحظر على الدكتور شيخ، التي تحول دون تسلمه وظائف معينة من مركز دبي المالي العالمي، وفيه.

وقدم الدكتور شيخ اعتراضاً على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وأحال الإجراء المتخذ بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه ومراجعته، لذلك فإن قرار السلطة أصبح في حكم المؤقت، حيث قد يتم تأكيده أو تغييره أو نقضه، تبعاً للنتيجة التي ستتوصل إليها الهيئة القانونية. ولا تعتزم السلطة الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة.