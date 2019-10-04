تخريج دفعة جديدة من الدائرة الأمنية بمجموعة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الطيران يعد إحدى الصناعات الأعلى نمواً وازدهاراً في الإمارات، مؤكداً أن دبي تعتبر واحدة من أكبر مراكز الطيران في العالم. جاء ذلك خلال حضور سموه احتفال الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بتخريج الدفعة الـ14 من طلبتها. وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتهنئة إلى الخريجين، وتمنى لهم كل النجاح في مسيرتهم المهنية. وقال: «تتجلى أهمية شهادتي الدبلوم في بناء خبرات دولتنا ومهارات شعبنا وتعزيز السلامة والأمن في قطاع الطيران. ويسرني أن أرى الكثير من موظفينا يقومون بتنمية مهاراتهم على الدوام».

حضر حفل التخريج، الذي أقيم في المقر الرئيس لطيران الإمارات، ستيف تشابمان نائب رئيس جامعة إيديث كوان، وغاري تشابمان رئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وعبدالعزيز العلي النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات، والدكتور عبدالله الهاشمي رئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، وأورهان عبّاس نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين وأصدقائهم.

35 جنسية

وبلغ عدد خريجي الدفعة الجديدة 109 من 35 جنسية. ومنحت شهادات الدبلوم في إدارة أمن الطيران المدني إلى 72 خريجاً، ودرجة الدبلوم الجامعي في المناولة الأرضية إلى 37 خريجاً. ويعمل منهم 86 خريجاً في مجموعة الإمارات. وينال الطلبة الشهادات من «مركز الطيران والدراسات الأمنية CASS» الذراع التعليمية التابعة للدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، الذي أنشئ بالتعاون مع جامعة إيديث كوان الأسترالية. وتعود الشراكة بين الجانبين إلى عام 2000 عندما بدآ تطوير مناهج الدبلوم.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي: «تخرّج الدائرة الأمنية كل عام دفعة جديدة من الطلبة الذين ينهون برنامجاً يمتد لـ18 شهراً. وقد باتت الشهادات التي ينالوها أساساً لنجاحهم المهني سواء مهنتهم الأولى أو دخولهم مجال الطيران. وفي ظل وجود أفضل التقنيات في العالم، يصبح العامل البشري والخبرة والبرامج الدافع الأقوى لاكتساب المهارات التخصصية. وتخرج حوالي 2000 طالب أنهوا برامجنا منذ 18 عاماً حتى اليوم، وكان لشراكتنا مع جامعة إيديث كوان دور قوي في تحقيق ذلك».

وقال ستيف تشابمان: «تفتخر الجامعة بشراكتها مع طيران الإمارات، الناقلة الجوية الرائدة عالمياً. ونتطلع قدماً للفرص المستقبلية لهذه الشراكة التي نسعى إلى تطويرها باستمرار». ويتلقى الطلبة سلسلة موضوعات حول أمن الطيران والمناولة الأرضية، بما في ذلك النواحي القانونية لأمن الطيران، وتقييم خطورة التهديدات والتعامل معها ولوجستيات الطيران. وتحظى درجة الدبلوم، التي يحصل عليها الخريجون وتمنح وفق معايير الجامعات الأسترالية والكومنولث، باعتراف الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات. ويتوفر أمام خريجي الدبلوم أيضاً خيار الحصول على نقاط معتمدة دولياً لمتابعة دراستهم في جامعة إيديث كوان مستقبلاً. وبالإضافة إلى برامج الدبلوم، توفر الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات برامج تدريبية قصيرة للعاملين الأرضيين وأطقم الرحلات والأخصائيين الأمنيين في مختلف المجالات.