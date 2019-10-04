«طيران الإمارات» ناقلة العام ضمن جوائز «أفييشن 100» السنوية

المصدر: دبي - البيان

نالت «طيران الإمارات» جائزة «ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» ضمن جوائز «أفييشن 100» السنوية، التي تنظمها مجلة «إيرلاين إيكونوميكس»، التي تكرم أفضل الناقلات الجوية أداءً، بالإضافة إلى أفضل الصفقات التمويلية والتأجيرية المبتكرة والناجحة التي تتم خلال العام. جرى تسليم الجوائز خلال حفل عشاء المؤتمر السنوي 2019 الذي نظمته المجلة في دبي.

وحصلت «طيران الإمارات» وشركاؤها في العمليات التمويلية أيضاً على جائزة «أفضل صفقة تمويلية مدعومة في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019» بفضل نجاحهم في صفقة تمويل طائرتي إيرباص A380. وقدم التمويل «الصندوق السيادي الفرنسي» بدعم من «ضمان الصادرات»، مع شريحة من مستثمرين كوريين قام بترتيبها EMP. وهذه هي أول صفقة ضخمة يتم ترتيبها من قبل وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية بعد توقف التغطية وأول تمويل مدعوم لطائرة A380 من «ضمان الصادرات» منذ عدة سنوات.

وقال نيرمال غوفينداداس، نائب رئيس أول الدائرة المالية في طيران الإمارات: «يعكس تعاوننا مع جهات تمويل عالمية في كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية ثقة المستثمرين العالميين بسجل طيران الإمارات القوي ونموذج أعمالنا المرن والمربح».