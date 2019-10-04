أبوظبي تستضيف المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني 7 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف أبوظبي أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي- اللبناني الثاني في 7 أكتوبر الجاري برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي تجمع المستثمرين الإماراتيين مع نظرائهم اللبنانيين بحضور رسمي رفيع المستوى حيث يترأس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني وفداً يضمّ 6 وزراء من الحكومة اللبنانية ومديرين عامّين ومسؤولي هيئات حكومية.

واجتمع شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة مع عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للعمل على استكمال الاستعدادات لعقد المؤتمر وذلك بالتنسيق مع حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية ومع الفريق الاقتصادي لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني.