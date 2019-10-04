فندق «ليفا مزايا سنتر» ينافس على جوائز الامتياز في الضيافة

المصدر: دبي - البيان

تم ترشيح فندق «ليفا مزايا سنتر» للقائمة النهائية لفئة أفضل فندق ديلوكس جديد لهذا العام في جوائز الامتياز في الضيافة «هوسبيتاليتي اكسيلانس» لعام 2019.

يتم تقديم الجوائز تقديراً لأفضل العلامات الفندقية وأفضل العاملين في مجال الضيافة الذين أظهروا مهارة وإبداعاً وابتكاراً ونجاحاً في صناعة الضيافة النامية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وسوف يتم اختيار الفائزين على أساس نتائج التصويت عبر الإنترنت.

وقال جي أس أناند، مؤسس والمدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات ليفا: «نحن سعداء بترشيحنا لهذه الجوائز القيمة، وممتنون للمنظمين على هذا الشرف. جوائز الامتياز في الضيافة منبر استثنائي في الشرق الأوسط للاحتفال بأصحاب الإنجازات أصحاب الفضل في نجاح صناعة السفر والضيافة».