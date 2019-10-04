6.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.6 مليارات درهم خلال الأسبوع. وتم تسجيل 1058 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون و984 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليوناً بمنطقة الثنية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بـ 54 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 91 مليوناً ، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 101 مبايعة بـ 146 مليون درهم.