1000 خبير يشاركون في القمة العالمية لصناعة الطيران بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن منظمو القمة العالمية لصناعة الطيران عن انعقاد الدورة الخامسة من القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» تحت عنوان «الرؤى والاندماج» في أبوظبي خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2020، في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات. ومن المتوقع أن تجذب القمة أكثر من 1000 من القادة والخبراء والمختصين على المستويين الإقليمي والعالمي من قطاعات صناعة الطيران والفضاء والصناعات الجوية العسكرية، لمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة على المستوى العالمي، بما في ذلك الصفقات الكبرى وعمليات الاندماج والاستحواذ والتكامل التي تشهدها هذه القطاعات.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة المبادلة للاستثمار «مبادلة»: «تمثّل القمة العالمية لصناعة الطيران فرصةً مثالية لقطاع الطيران من أجل استعراض قدراته وبرامجه أمام الشركاء الدوليين، فضلاً عن تسليط الضوء على رؤيته المستقبلية لهذا القطاع الحيوي».

وأضاف «تشكل الفعالية منصة مثالية لبناء علاقات تعاونية متينة، وفرصة لتعزيز المصالح المتبادلة».