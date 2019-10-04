«هايتك دبي» يستعرض أحدث تكنولوجيا الضيافة في نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي «هايتك 2019»، أكبر معرض لتكنولوجيا الضيافة في المنطقة يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، بمشاركة 2000 من العاملين في مجال الضيافة و100 من العارضين وأكثر من 30 من كبار قادة الفكر.

وأكد فرانك إ. وولف، الشريك التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «أتش أف تي بي» المنظمة للمعرض: الإمارات محور إقليمي للضيافة والسياحة والتسوق، كما أنها أكبر سوق نامية في العالم خارج الصين منذ 2008 من حيث افتتاح الفنادق الجديدة، التي تنطلق بسرعة هائلة في دبي.

ويسعدنا أن نعيد هايتك مرة أخرى إلى دبي، التي اختيرت رابع أكثر مدينة استقبالاً للزوار في العالم. كما أنها واحدة من أكثر الأسواق ربحاً لمقدمي تكنولوجيا الضيافة بالنظر إلى التطوير العقاري استعداداً لمعرض إكسبو.