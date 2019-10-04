1.82 % تراجع معدلات التضخم السنوي بالفجيرة في أغسطس

المصدر: الفجيرة - البيان

أظهر تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يقيس مستوى التضخم، في الفجيرة انخفاض المؤشر بنسبة 1.82% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بأغسطس 2018.

وأوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي: مجموعة الطعام والشراب بنسبة 1.42%، ومجموعة السكن وتوابعه بنسبة 5.96%، وخدمات الصحة بنسبة 0.52%، ومجموعة النقل 4.97%.

في المقابل، طرأت زيادة في التغير السنوي في عدد من مجموعات سلة المستهلك وهي الملابس والأحذية بنسبة 4.37%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 8.10%، ومجموعة الترويح والثقافة بنسبة 5.57%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.62% وفي السلع والخدمات المتنوعة 0.71%.

ومن خلال التقرير تمت مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري أغسطس 2019 ويوليو 2019 للوقوف على أحدث التغيرات في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على المستوى الشهري 2019، حيث تبين وجود ارتفاع بنسبة 0.86%، كما لوحظ استقرار في عدد من مجموعات السلع والخدمات وهي: منتجات التبغ، ومجموعة السكن وتوابعه، وخدمات الصحة، والاتصالات والتعليم.

ويلاحظ مما سبق انخفاض في مؤشر مجموعة النقل على المستوى السنوي ناتج عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية بشكل عام، كما يلاحظ انخفاض في مؤشر مجموعة السكن وتوابعه ناتجة عن انخفاض في مستوى الإيجارات خلال السنة الحالية بالمقارنة مع السنة الماضية، كما لوحظ استقرار سنوي وشهري في قطاع التعليم لأن أسعار الرسوم الدراسية ستدخل في شهر سبتمبر لذا ستظهر التغيرات في التقرير القادم إن وجدت.