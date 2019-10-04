دبي وأبوظبي أذكى المدن إقليمياً

المصدر: دبي- البيان

تصدّرت كل من دبي وأبوظبي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الإصدار الأول من مؤشر المدن الذكية 2019، الصادر أمس عن المعهد الدولي للتطوير الإداري، والذي صنّف 102 مدينة في العالم، واحتلتا المركزين الأول والثاني على المستوى الإقليمي.

ووفقاً لتصنيف المناطق الحضرية العالمية الجديد، والذي «يركز على المواطن»، ويكشف عن ضرورة مواءمة السياسة مع حياة واحتياجات المواطنين، تقدمت دبي، التي احتلت المرتبة 45 على مستوى العالم، مع تصنيف BB، على كل من باريس وبروكسل، وبوسان، وبيرمنغهام، وشيكاغو وفيلادلفيا، بينما جاءت أبوظبي في المرتبة 56 بتصنيف B، متقدمة على بكين ووارسو وطوكيو، وكلها تعتبر مدناً عالمية مترابطة.

ويركز المؤشر الجديد بشكل فريد على كيفية إدراك المواطنين لنطاق وتأثير الجهود المبذولة، لجعل مدنهم «ذكية»، وتحقيق التوازن بين «الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية» مع «الأبعاد الإنسانية».والمدن العشر الأكثر ذكاءً 2019، هي سنغافورة، زيورخ، أوسلو، جنيف، كوبنهاغن، أوكلاند، تايبيه، هلسنكي، بلباو ودوسلدورف. وعربياً، حلّت الرياض في المركز 71 والقاهرة في المركز 99.