2.23 مليار رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

رفع مصرف الإمارات المركزي رصيده من السبائك الذهبية بنهاية أغسطس الماضي لأعلى مستوياته على الإطلاق على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ 2.239 مليار درهم، وتعد هذه المرة الأولى التي يخترق فيها الرصيد حاجز الملياري درهم.

ورفع المصرف رصيده من السبائك الذهبية من 1.134 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 2.239 مليار بنهاية أغسطس بزيادة 1.105 مليار درهم أي 97.5%.

وبلغت الاحتياطيات الدولية للإمارات 425 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 418 ملياراً نهاية ديسمبر بزيادة 7 مليارات درهم، وبلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من الشركات والأفراد التجار 105 مليارات درهم مقابل 99.8 ملياراً نهاية ديسمبر بزيادة 5.2 مليارات درهم. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي استقرار أعداد الموظفين بالبنوك بنهاية أغسطس إلى 36 ألفاً و311 موظفاً منهم 30 ألفاً و605 بالبنوك الوطنية و5708 موظفين بالبنوك الأجنبية وهو نفس العدد في يوليو.

وأشارت إلى ارتفاع ودائع المقيمين إلى تريليون و567 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل تريليون و542 مليار بنهاية ديسمبر، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين إلى 196 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 213 ملياراً بنهاية ديسمبر.