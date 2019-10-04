الإمارات تتصدّر عربياً في شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في (إطلاق واستخدام شبكات 5G) بحسب مؤشر الاتصال العالمي (The Connectivity Index) الصادر عن (Carphone Warehouse) المتخصصة في المقارنات التكنولوجية، كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في الترتيب العام في المؤشر الذي يقيس مستوى الاتصال في الدول (Most Connected Countries) من خلال 4 محاور، هي البنية التحتية للتنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال العالمي والاتصال الاجتماعي.

ويأتي الإنجاز نتيجة جهود حثيثة لقطاع الاتصالات عموماً، وللهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باعتبارها المحرك الرئيس لإطلاق الجيل الخامس في الدولة، حيث عملت الهيئة خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع المشغلين على رفع جاهزية قطاع الاتصالات لدخول هذه التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة بما يسهم في ريادة الدولة عالمياً بحيث تكون دولة الإمارات سباقة في نشر وتشغيل شبكات 5G.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «مع كل إشراقة شمس تحقق دولة الإمارات المزيد من المراكز والإنجازات التي تؤكد ريادتها وتنافسيتها العالمية، فقبل أيام حققت دولة الإمارات الصدارة عربياً و12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، واليوم نحن في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في استخدام وتطبيق الجيل الخامس، متقدمين على أكثر دول العالم تقدماً، ونحن مستمرون في سعينا نحو الصدارة بكل عزيمة وقوة، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ساعين إلى تحقيق رؤية الإمارات2021 وأهداف الأجندة الوطنية».