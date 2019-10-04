دبي ثاني أفضل مراكز التسوق عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

اختارت «WTKR news 3»، وهي محطة تلفزيونية تابعة لـ CBS ومقرها فرجينيا الأمريكية، دبي ثاني أفضل مركز للتسوق في العالم والأول إقليمياً ضمن قائمة ضمت 7 مدن على رأسها ميلانو، فيما تفوّقت دبي على كل من باريس وسيئول ولندن وسنغافورة ونيويورك.

وقالت القناة التلفزيونية إن دبي علامة مضيئة على خريطة التجزئة العالمية باعتبارها واحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، فعدد المتاجر الراقية فيها مذهل إلى درجة تحتضن فيها أكثر من 100 مركز تجاري.

وأضافت أن هذه الوجهة العالمية أصبحت مرادفاً للتسوق، بحيث باتت تحمل لقب «دو باي» وأنشأت العلامات التجارية المحلية الناشئة مثل Bouguessa وMochi وAmato متاجر في حي دبي للتصميم، بهدف جذب السكان المحليين والسياح. وفي الأسواق التقليدية في المدينة أو الأسواق، يمكن العثور على التوابل والسجاد والأوشحة وغيرها. وتوقع مجلس السياحة والسفر العالمي أن ترتفع مساهمة السياحة والسفر في ناتج دبي إلى 20.9 مليار دولار (76.9 مليار درهم) حتى 2026، بنمو 6.3% ليوفر القطاع أكثر من 223 ألف وظيفة بحلول هذه الفترة.

ووفقاً لـ «يورومونيتور إنترناشيونال» فإن دبي هي المدينة الوحيدة إقليمياً التي تدخل تصنيف المدن الـ 10 الأولى، حيث اجتذبت العام الماضي سياحاً بأعداد تتفوق على زوار وجهات شهيرة، مثل نيويورك وكوالالمبور وإسطنبول وبوكيت وطوكيو ولاس فيغاس، وغيرها.