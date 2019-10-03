فلاي دبي تزود أسطولها بتقنية الجنيحات المعقوفة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي أنها أنجزت تركيب أول جنيحات معقوفة على أولى طائراتها من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد لتصبح أول ناقلة من منطقة الشرق الأوسط تستثمر هذه التقنية التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في الطائرة. وتم تشغيل أول رحلة لفلاي دبي باستخدام الجنيحات الجديدة وكانت رحلة الناقلة FZ 144 من عمان الى دبي بتاريخ 27 سبتمبر 2019 .

ويستهدف برنامج التحديث لاسطول الناقلة تزويد 30 طائرة من طراز بوينغ 800-737 بهذه التقنية خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى اكتوبر 2020 في خطوة ستعمل على توفير العديد من المزايا المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود وتقليل حجم انبعاثات الكربون.



ومن خلال تقليل عملية السحب والتي تحدث في نهاية الجنيحات وتوزيع الرفع بشكل متساوٍ عبر الجناح بأكمله، فان تقنية الجنيحات المعقوفة تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 1.5٪. ويقدر أن تخفض الجنيحات فاتورة الوقود السنوية لفلاي دبي بأكثر من 200 ألف لتر لكل طائرة وتخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 510 أطنان للطائرة الواحدة سنويا.



وتعليقا على ذلك قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي:" تستخدم تقنية الجنيحات المعقوفة منذ العام 2013 وقد رأينا العديد من شركات الطيران تستفيد من هذه التقنية سواء من الناحية المالية او البيئية".



وأضاف: " أود أن أشكر فريق الصيانة والهندسة والذين عملوا بشكل وثيق مع شركة جورامكو شركائنا في الصيانة وبوينغ بارتنرز افييشن مزودي هذه الخدمة لإنجاح هذا البرنامج دون تأثير على عمليات الطائرات".



ويتزامن برنامج التحديث مع جدول صيانة الطائرات ذلك أن تركيب هذه التقنية خلال فترة الصيانة الدورية تعني تقليل تأثيرها على العمليات اليومية للطائرة وبالتالي تخيف تأثيرها على جدول الرحلات.



وعند البدء بتحديث الطائرة، تتم إزالة الجنيحات الحالية المجمعة على طائرة بوينج 800-737 من الجيل الجديد ويتم تثبيت غطاء رأس الجناح المعقوف الجديد الايروديناميك. تستغرق العملية ما نحو أربعة أيام لكل طائرة وتتوقع الناقلة أن يوفر البرنامج عائدًا على الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات.



وتشغل فلاي دبي اسطولا واحدا من طراز بوينغ 737 يتألف من 43 طائرة من الجيل الجديد 800-737 و14 طائرة من بوينغ 737 ماكس 8 و9 والتي ما زالت معلقة عن العمل وفقا لتعليمات السلامة منذ مارس 2019.