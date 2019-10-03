مطارات أبوظبي تحتفل باليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبيّة

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت مطارات أبوظبي عدداً من الفعاليات الاحتفالية في مطار أبوظبي الدولي بمناسبة العيد الوطني السبعين لجمهورية الصين الشعبية، بما ينسجم مع مستهدفاتها الرامية لتعزيز جاذبية المطار كوجهة سفر ومحطة للعبور لكافة المسافرين من بينهم الصينيين، إلى جانب التأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين دولتي الصين والإمارات العربية المتحدة.

وشملت الاحتفالية استقبال المسافرين الصينيين الواصلين إلى المطار بالأعلام الصينية، إلى جانب تخصيص إطارٍ لالتقاط الصور ونشرها على منصة "إنستاجرام"، وشاشات رقمية تحتفل بهذه الذكرى، حيث أتاحت هذه المبادرة للسياح الصينيين مواصلة الاحتفال بهذه المناسبة برغم بُعدهم عن وطنهم.

وبهذا الصدد، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "نُهنئ في مطارات أبوظبي الشعب الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهوريتهم، حيث نفخر بالعلاقات المتينة التي تجمع بين دولتي الصين والإمارات العربية المتحدة، وأن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات هُنا في أبوظبي".

وأضاف: " تُعتبر الصين واحدة من أهم الأسواق لأبوظبي، ويسرنا أن نستقبل العدد المتزايد من السياح الصينيين في العاصمة عاماً تلو الآخر، إذ نعدهم بتجربة متميّزة لدى وصولهم إلى أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من السياح بهدف تسليط الضوء على المعالم الطبيعية والمعمارية التي يُمكن اكتشافها في الإمارة".

وتابع: "من خلال الرحلات المباشرة الأربع التي تنطلق من بكين وتشنغدو وشنغهاي وهونغ كونغ نحو مطار أبوظبي الدولي، نأمل مواصلة وتعزيز العروض المتاحة أمام أسواق السفر السياحية والتجارية الصينية، كما نتطلع للتعاون عن كثب مع شركائنا في قطاع الطيران الصيني لزيادة خطوط الطيران التي تربط بين الصين وأبوظبي".